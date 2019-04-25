Делегация Самарского университета участвует в Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке

Делегация Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева участвует в III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке FAMEX-2019. Как сообщают в вузе, центральными мероприятиями FAMEX-2019 для Самарского университета станут Первый саммит ректоров университетов Мексики и III Форум по авиационному образованию, организованный Мексиканским советом по аэрокосмическому образованию (COMEA).

Участниками образовательной части FAMEX-2019 станут руководители 23 государственных и частных университетов, а также представители органов государственной власти и компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, в том числе SAFRAN и Bombardier. Официальное приглашение организаторов получили только два российских университета, специализирующиеся на авиационном и космическом направлениях, - Самарский университет и МАИ.

Руководитель делегации Самарского университета, первый проректор Роман Самсонов представит доклад, посвященный опыту вуза в разработке современных образовательных технологий, ориентированных на подготовку специалистов для ведущих предприятий и исследовательских центров в области авиации и космонавтики. В частности, о реализуемом принципе "образование через исследования и практику", который используется в процессе подготовки будущих инженеров в Самаре. Такой подход к организации образовательного процесса подразумевает, что студенты изучают профильные курсы, работая над реальными проектами под руководством специалистов аэрокосмической промышленности. В частности, они создают новые типы малых космических аппаратов, дизайн бортовых систем наноспутников, виртуальные модели-прототипы газотурбинных двигателей, работают с настоящими самолетами и их двигателями. Новинкой стали исследовательские программы, в ходе которых участники с именитыми учеными мирового уровня предсказывают структуру новых материалов и даже пытаются ее моделировать.

Самарская делегация посетит несколько ведущих мексиканских университетов, реализующих программы аэрокосмической направленности. С руководством этих вузов будет обсуждаться подготовка соглашений о сотрудничестве в реализации совместных образовательных программ и исследовательских проектах, а также организации студенческих обменов по направлениям профильных институтов и факультетов.