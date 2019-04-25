Делегация Самарского университета участвует в Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке

Делегация Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева участвует в III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке FAMEX-2019. Как сообщают в вузе, центральными мероприятиями FAMEX-2019 для Самарского университета станут Первый саммит ректоров университетов Мексики и III Форум по авиационному образованию, организованный Мексиканским советом по аэрокосмическому образованию (COMEA).
Участниками образовательной части FAMEX-2019 станут руководители 23 государственных и частных университетов, а также представители органов государственной власти и компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, в том числе SAFRAN и Bombardier. Официальное приглашение организаторов получили только два российских университета, специализирующиеся на авиационном и космическом направлениях, - Самарский университет и МАИ.
Руководитель делегации Самарского университета, первый проректор Роман Самсонов представит доклад, посвященный опыту вуза в разработке современных образовательных технологий, ориентированных на подготовку специалистов для ведущих предприятий и исследовательских центров в области авиации и космонавтики. В частности, о реализуемом принципе "образование через исследования и практику", который используется в процессе подготовки будущих инженеров в Самаре. Такой подход к организации образовательного процесса подразумевает, что студенты изучают профильные курсы, работая над реальными проектами под руководством специалистов аэрокосмической промышленности. В частности, они создают новые типы малых космических аппаратов, дизайн бортовых систем наноспутников, виртуальные модели-прототипы газотурбинных двигателей, работают с настоящими самолетами и их двигателями. Новинкой стали исследовательские программы, в ходе которых участники с именитыми учеными мирового уровня предсказывают структуру новых материалов и даже пытаются ее моделировать.
Самарская делегация посетит несколько ведущих мексиканских университетов, реализующих программы аэрокосмической направленности. С руководством этих вузов будет обсуждаться подготовка соглашений о сотрудничестве в реализации совместных образовательных программ и исследовательских проектах, а также организации студенческих обменов по направлениям профильных институтов и факультетов.
FAMEX-2019 - 3-я мексиканская аэрокосмическая и оборонная выставка - проходит с 24 по 27 апреля в Мехико. Она собрала крупнейших представителей национального аэрокосмического и авиационного сектора, демонстрируя как новинки гражданской авиации, так и технологии аэрокосмической и оборонной отраслей.
Самарский университет сотрудничает с Мексикой. В настоящее время в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева обучаются восемь студентов из Мексики.
Также студенты мексиканских вузов - в числе постоянных слушателей летних школ, проводимых на базе ведущих научно-образовательных центров Самарского университета. В частности, на запланированную с 17 по 29 июня 2019 года XV Школу "Космические технологии и эксперименты в космосе" поданы заявки от 12 мексиканских студентов.
Между Самарским университетом и высшими образовательными учреждениями Мексиканских Соединенных Штатов заключены следующие соглашения, подразумевающие обмен преподавателями, студентами и стажерами, а также проведение совместных научных исследований: