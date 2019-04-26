В самарском "Медгарде" начали проводить МРТ

Отделение лучевой диагностики лечебно-диагностического комплекса "Медгард" в марте пополнилось аппаратами: мультисрезовым для компьютерной томографии и высокопольным для магнитно-резонансной томографии. На протяжении месяца сотрудники клиники и компании-разработчика проводили установку, сборку и пуско-наладку аппаратов, после чего приступили к апробации.

"Оба аппарата показали себя очень хорошо, — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики "Медгарда" Павел Зельтер. — Имеющееся у нас оборудование позволяет проводить магнитно-резонансную томографию всех органов и систем. Одно лишь, но — пока мы входим в ритм, так что к МРТ сердца — а это высший пилотаж диагностики — приступим к концу мая. Первые пробные исследования по сердцу уже проведены, оборудование позволяет, но нужно еще немного отточить детали".

Аппарат МРТ, установленный в "Медгарде", — это одна из последних моделей, имеющихся на рынке. К выбору в клинике подошли со всей ответственностью и скрупулезностью, в связи с чем компании-поставщику пришлось внести ряд конструктивных изменений для удобства пациентов "Медгарда" и точности исследований.

Так, например, установленный аппарат МРТ имеет повышенную грузоподъемность — на нем можно исследовать людей массой тела до 170 кг, а также расширенное "окно", куда помещается пациент — 70 см вместо "стандартных" 60.

При этом цены на исследования, как утверждают в клинике, даже несмотря на высокий класс оборудования, ниже средних по городу.

"Для нас это приобретение — довершение концепции клиники, где человек может получить всю необходимую помощь, с каким бы вопросом он к нам ни обратился, — рассказывает главный врач "Медгарда", к.м.н. Андрей Мокеев. — Уверен, что это шаг оценят и наши постоянные пациенты, и те, кто придет в "Медгард" на диагностику или лечение впервые".

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