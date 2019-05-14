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Общество

Автобусный проезд планируют продлить до Постникова оврага

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарские власти планируют продлить Автобусный проезд от пр. Масленникова до ул. Врубеля — в Постников овраг, сообщает 63.ru со ссылкой на главу департамента градостроительства Сергея Шанова.

"Мы подготовили проект поправок в генплан Самары. Он включает в себя изменение транспортной схемы в районе пр. Ленина, Автобусного проезда и Постникова оврага, а именно — фрагмент перспективного продления Автобусного проезда от пр. Масленникова до ул. Врубеля. Это является первым шагом на пути к документальному освобождению территории и последующему строительству школы на участке", — объяснил Сергей Шанов.

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