Автобусный проезд планируют продлить до Постникова оврага

Самарские власти планируют продлить Автобусный проезд от пр. Масленникова до ул. Врубеля — в Постников овраг, сообщает 63.ru со ссылкой на главу департамента градостроительства Сергея Шанова.

"Мы подготовили проект поправок в генплан Самары. Он включает в себя изменение транспортной схемы в районе пр. Ленина, Автобусного проезда и Постникова оврага, а именно — фрагмент перспективного продления Автобусного проезда от пр. Масленникова до ул. Врубеля. Это является первым шагом на пути к документальному освобождению территории и последующему строительству школы на участке", — объяснил Сергей Шанов.