На фасаде дома в старой Самаре повесили портрет Мао Цзэдуна

На фасаде дома на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе появился новый арт-объект — портрет Мао Цзэдуна, пишет "Самарская газета".

Как рассказал изданию автор работы — художник под псевдонимом Клаус, портрет бывшего руководителя китайской компартии является частью выставки, к которой он готовился. Однако мероприятие не состоялось, поэтому Клаус решил представить свое произведение на публике другим образом — прикрепив холсты к стене здания в историческом центре Самары.

"У нас должна была быть выставка, посвященная красному движению. Но мы не уложились в сроки. Тогда я подумал, раз работу некуда девать, почему бы не вывесить ее на улице", — пояснил Клаус.