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Общество

На фасаде дома в старой Самаре повесили портрет Мао Цзэдуна

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На фасаде дома на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе появился новый арт-объект — портрет Мао Цзэдуна, пишет "Самарская газета".

Как рассказал изданию автор работы — художник под псевдонимом Клаус, портрет бывшего руководителя китайской компартии является частью выставки, к которой он готовился. Однако мероприятие не состоялось, поэтому Клаус решил представить свое произведение на публике другим образом — прикрепив холсты к стене здания в историческом центре Самары.

"У нас должна была быть выставка, посвященная красному движению. Но мы не уложились в сроки. Тогда я подумал, раз работу некуда девать, почему бы не вывесить ее на улице", — пояснил Клаус.

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