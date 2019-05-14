Прокуратура осталась недовольна состоянием дорог в Промышленном районе Самары

Прокуратура Промышленного района Самары с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России 30 апреля проверила деятельность МП "Благоустройство" по обеспечению надлежащего содержания дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки на проезжей части дороги по ул. Свободы в районе дома № 99; ул. Физкультурной в районе дома № 147; ул. Ветлянской в районе дома № 47 "а"; пр. Кирова в районе дома № 65 "а" выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин и просадок, размеры которых не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и затрудняют движение транспортных средств с разрешенной ПДД скоростью.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения.

Материалы проверки по факту выявленных нарушений направлены в ОГИБДД УМВД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц МП "Благоустройство" и названного юридического лица дел об административном правонарушении.