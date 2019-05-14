В Струкачах пройдет международный фестиваль "Самарское знамя"

В субботу, 18 мая, в Самаре пройдет международный фестиваль "Самарское знамя", посвященный событиям русско-турецкой войны и освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей в 1876-1878 гг.

Одним из знаковых событий тех лет является вручение в дар болгарскому народу в знак солидарности и поддержки в освободительной борьбе знамени, изготовленного в Самаре по инициативе гласного городской думы Петра Алабина и при массовой поддержке горожан.

В фестивале примет участие делегация из Республики Болгария - руководители крупных общественных организаций: Болгарского национального движения "Русофили", Национального движения "Традиция", Софийского клуба Национального движения "Традиция", Международной славянской общины "Перун". В фестивале также примут участие представители регионов Российской Федерации.

Фестиваль начнется в 11:00 с торжественного молебна в Иверском женском монастыре и возложения цветов к могиле Петра Алабина, принимавшего активное участие в русско-турецких событиях. Затем участники мероприятия крестным ходом проследуют в Струковский сад, где в течение дня запланирована работа интерактивных площадок, посвященных русско-болгарской дружбе.

Кульминацией фестиваля станет реконструкция событий времен русско-турецкой войны 1877-1878 гг., она пройдет на площадке у грота в 12:00: будут воссозданы эпизоды боевых действий между турецкими и русско-болгарскими отрядами, а также момент вручения Самарского знамени самарской делегацией представителям болгарского ополчения.