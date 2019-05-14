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Общество

Подростки положили камни и шину на рельсы перед поездом и разбили светофор

СЫЗРАНЬ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали четверых подростков 9-14 лет, хулиганивших на железной дороге. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела.

Как пояснили полицейские, во время праздничных выходных им поступила информация от дежурной по ст. Сызрань-2 о том, что в районе пос. Сердовино подростки кладут посторонние предметы на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом.

В результате сотрудники отделения по делам несовершеннолетних обнаружили четырех подростков в момент очередной их прогулки вдоль железной дороги. Правонарушителями оказались местные ребята 9-14 лет, учащиеся различных школ.

Подростки не отрицали причастности к противоправным действиям. Они признались, что это уже не первая прогулка на железной дороге.

"На протяжении праздничных дней ребята успели разбить светофор, наложить камни и шину от колесной пары на железнодорожные пути, - сообщили полицейские. - Наезд поезда на посторонние предметы не повлек ущерб жизни и здоровью подростков и других граждан, а также не повлиял на график движения поездов на этом участке, однако создал опасность наступления таких последствий".

С подростками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. В отношении взрослых составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), санкция которой предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.

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