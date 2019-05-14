Во вторник Самару накрыли 10-балльные пробки

Во вторник, 14 мая, примерно в 18:30 на карте Самары в поисковике "Яндекс" большинство дорог окрасилось в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы, и появился значок 10-балльного уровня пробок, подкрепленный надписью: "Пешком быстрее".

Если верить "Яндексу", в исторической части Самары автомобильных заторов не было. Основные проблемы с движением возникли в центральной части города. В частности, затор на ул. Ново-Садовой по направлению "из города" начинался от ул. Полевой и продолжался до ул. Ново-Вокзальной, которая также была "скована" затором в оба направления до Московского шоссе. А на Московском шоссе движение было затруднено от ул. Мичурина до ул. Советской Армии.

Пробка, остановившая движение на ул. Тухачевского, переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Авроры. Также сложности с движением были и на других улицах Самары. Например, на пр. Кирова затор начинался от Московского шоссе и продолжался до ул. Свободы. А ул. Алма-Атинская замерла в пробке от ул. Енисейской до пр. Карла Маркса.

При этом в городе было отмечено 10 ДТП. Так, аварии обозначены на пересечении Московского шоссе и ул. Мичурина. На ул. Ново-Садовой значки аварий появились на пересечениях с ул. Невской и ул. Челюскинцев. Место аварии было показано на пересечении пр. Масленникова и ул. Подшипниковой.

Движение на Московском шоссе осложнили три ДТП: на перекрестке с ул. Советской Армии, с ул. 22-го Партсъезда и с пр. Кирова. Еще одна авария имелась на ул. Ташкентской, неподалеку от перекрестка с ул. Стара-Загора. В городе также были обозначены и места других аварий.

Ближе к 19:00 напряженность на Самарских дорогах стала снижаться. Поисковик "Яндекс" снизил уровень пробок до девятибалльного.