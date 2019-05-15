На Байконуре началась подготовка к запуску "Союз-2.1а" с роботом Федором

На космодроме Байконур началась подготовка ракеты "Союз-2.1а", которой предстоит выполнить первый беспилотный запуск космического корабля "Союз МС-14", пишет riafan.ru.

Ожидается, что на Международную космическую станцию (МКС) отправится на корабле робот Федор. Помимо этого, в рамках испытательного пуска специалисты намерены протестировать взаимодействие цифровой системы управления ракеты и аналоговой "начинки" системы аварийного спасения.

По словам представителей госкорпорации, во вторник, 14 мая, утром специалисты самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 приступили к выгрузке с вагонов ступеней ракеты-носителя.

Как отметили в Роскосмосе, пуск "Союза МС-14" будет квалификационным - впервые пилотируемый корабль будет запускаться в космос не на ракете "Союз-ФГ", а на ракете-носителе нового, "цифрового" поколения. В случае успешного проведения испытаний уже с начала следующего года все пилотируемые пуски будут осуществляться на новых ракетах.