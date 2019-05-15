В конце недели Самарскую область ждут похолодание и дожди

Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного атмосферного фронта. В большинстве районов Самарской области пройдут дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, местами с градом. Температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 16 мая, ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18°C. Днем в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 5-10 м/с. При грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха 23...28°C. В пятницу, 17 мая, ночью в большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 10...15°C. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 13...18°C.