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Общество

В конце недели Самарскую область ждут похолодание и дожди

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного атмосферного фронта. В большинстве районов Самарской области пройдут дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, местами с градом. Температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 16 мая, ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. 
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18°C.

Днем в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 5-10 м/с. При грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха 23...28°C. 

В пятницу, 17 мая, ночью в большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза. 
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 10...15°C. 

Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 13...18°C. 

 

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