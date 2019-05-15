Что делать, если паспорт испорчен

Компания "Консультант Самара" разъясняет права и обязанности граждан России по отношению к своему главному документу.

Основания для признания паспорта испорченным

Паспорт гражданина РФ служит основным документом, удостоверяющим его личность на территории РФ. Все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие в РФ, обязаны иметь паспорт и бережно его хранить.

Если паспорт непригоден для дальнейшего использования вследствие износа или повреждения, то он подлежит замене. При этом действующим законодательством не установлены критерии, в соответствии с которыми паспорт может считаться испорченным. Так, к порче паспорта можно отнести, например, такое воздействие на него, в результате которого произошла потеря информации, зафиксированной в паспорте; повреждение или изъятие отдельных его листов и т.д. Если в паспорт внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные законодательством (например, его разрисовал ребенок), он считается недействительным и также подлежит замене.

Порядок замены испорченного паспорта

Для замены паспорта потребуются следующие документы:

- заявление;

- паспорт, подлежащий замене;

- две личные фотографии размером 35×45 мм;

- документы, необходимые для проставления отметок в паспорте, например, документы воинского учета, свидетельство о заключении брака и т.д.

За замену паспорта необходимо уплатить госпошлину в размере 1500 руб., если вы не освобождены от ее уплаты.

Представить заявление и необходимые документы можно:

- непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения. Кроме того, предусмотрено оказание госуслуги по замене паспорта ГУВМ МВД России;

- через МФЦ;

- в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Срок выдачи паспорта составляет 10 дней со дня представления необходимых документов при обращении за заменой паспорта по месту жительства и 30 дней - при обращении не по месту жительства. При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину.

Ответственность за порчу паспорта

При обращении в уполномоченный орган за заменой испорченного паспорта вы можете быть привлечены к ответственности. Так, за умышленные уничтожение или порчу паспорта либо небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, установлена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Материал подготовлен с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс.

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