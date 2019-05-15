В Самарском зоопарке родились серебристо-черные лисята

В Самарском зоопарке появились детеныши серебристо-черной лисицы. Шесть лисят родились 15 апреля.

"Они чувствуют себя превосходно, сейчас находятся вместе со своими родителями, ведь у лисиц и самец, и самка проявляют большую заботу о потомстве. Мама-лисица выкармливает детенышей молоком, но малыши уже с удовольствием пробуют взрослую пищу - мясо, иногда даже отбирая его у родителей", - комментируют сотрудники зоопарка.

Понаблюдать за малышами, погладить их и послушать об особенностях поведения лисиц можно 21 мая в 10 часов.