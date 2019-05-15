16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов В Самаре наблюдается динамика вакансий в производственной сфере Со свалки в Рождествено вывезли более 216 т мусора Возле "Самара Арены" ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований Возле самарского храма Кирилла и Мефодия остановили вырубку деревьев

Общество

В Самарском зоопарке родились серебристо-черные лисята

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 359
Версия для печати

В Самарском зоопарке появились детеныши серебристо-черной лисицы. Шесть лисят родились 15 апреля.

Фото: самарский-зоопарк.рф

"Они чувствуют себя превосходно, сейчас находятся вместе со своими родителями, ведь у лисиц и самец, и самка проявляют большую заботу о потомстве. Мама-лисица выкармливает детенышей молоком, но малыши уже с удовольствием пробуют взрослую пищу - мясо, иногда даже отбирая его у родителей", - комментируют сотрудники зоопарка.

Понаблюдать за малышами, погладить их и послушать об особенностях поведения лисиц можно 21 мая в 10 часов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2