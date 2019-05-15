В Кинельском районе 98-летний участник ВОВ Абрам Миркин встретился с юнармейцами

На этой неделе юноши и девушки Кинельского района имели уникальную возможность пообщаться с защитником Ленинграда Абрамом Миркиным. Он рассказал, как советские зенитчики обороняли город от налетов немецко-фашистской авиации и других эпизодах Великой Отечественной войны, свидетелем которых стал ветеран.

В наш регион ветеран приехал на поезде из Орла, чтобы навестить могилу своего брата Моисея Миркина, погибшего в годы войны и похороненного в селе Малая Малышевка.

В Кинельский район Абрам Израилевич приезжает уже не первый раз. Все началось в 2013 году, когда в поселке Сосновка, входящем в сельское поселение Малая Малышевка, на братской могиле была установлена мемориальная плита летчикам 43-го запасного авиационного полка. Именно ее открытие и посетил Абрам Миркин.

Как рассказали в селе, благодаря усилиям поисковиков местной общеобразовательной школы, администрации сельского поселения, стали известны некоторые имена захороненных в кинельской земле. В частности, на обелиске начертаны две фамилии — курсант Яковлев и Моисей Израилевич Миркин 1916 года рождения. Последний сгорел в воздухе 3 ноября 1942 года. От его самолета осталась лишь часть крыла, она лежит здесь же, рядом с обелиском. И еще начертано десять свечей. Предположительно, в братской могиле покоятся останки 15 солдат. Моисей был летчиком-истребителем. А получив тяжелое ранение, отправился инструктором в авиаполк под Куйбышевом.

Дело в том, что под Сосновкой, в глубоком тылу, в годы Отечественной войны базировался секретный аэродром. Чем здесь занимались — точно не известно, эти сведения до сих пор засекречены. Есть предположение, что здесь испытывались собранные в Куйбышеве советские штурмовики Ил-2.

Представители местной администрации и активисты долгое время писали запросы в различные военные инстанции, пытаясь выяснить фамилии погибших воинов. Но все было безрезультатно, пока информация не попала к Абраму Миркину. Он подтвердил, что именно его брат служил в Кинельском районе и здесь же погиб. Вскоре силами администрации, коллектива Маломышевской школы и активистов на этом месте был воздвигнут обелиск.

"Визит ветерана — значимое событие не только для Кинельского района, но и для Самарской области в целом, — говорит заместитель главы Кинельского района по социальным вопросам Дмитрий Болдов. — Такие традиции необходимо развивать. С Абрамом Израилевичем мы говорили о том, что на таких традициях нужно воспитывать молодежь. Это настоящий пример любви к Родине, героизма и самопожертвования".

Несмотря на дальнюю дорогу и почтенный возраст, Абрам Израилевич приехал и в этом году. На вокзале его с почетом встретили заместитель главы района по социальным вопросам Дмитрий Болдов, глава поселения Малая Малышевка Сергей Курапов, ребята из местного военно-патриотического объединения. Ветерану вручили цветы и подарки, а потом сопроводили в школу села Малая Малышевка. Здесь героя встречали торжественной линейкой и оркестром.

"Дорогие мои друзья, — обратился к собравшимся Абрам Израилевич. — Поздравляю вас с величайшим, дорогим и незабываемым праздником Великой Победы! Победой нашего народа над фашизмом. В те годы вся страна поднялась на защиту Родины. Только дружба народов и преданность к стране помогли победить злейшего врага человечества — фашизм. Их армия была многочисленной и отлично вооруженной боевой техникой. И вот наши люди, имея вооружение, намного уступающее немецкому, смогли одолеть их, отстоять честь и независимость. Победа нам далась нелегко. Наша задача — постоянно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы жили наши дети и внуки. Желаю вам, ребята, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов!"

Во время пребывания в Кинельском районе ветеран пообщался со школьниками и провел урок мужества в Маломалышевской школе. Патриотической работой с молодежью Абрам Миркин занимается много лет. "Важно, чтобы ребята помнили о подвиге советского народа и узнавали о том времени не только из книг, кинофильмов и Интернета, но и от непосредственных участников военных событий. К сожалению, нас — ветеранов — с каждым годом становится все меньше, и когда приглашают к школьникам, никогда не отказываюсь прийти", — пояснил он.