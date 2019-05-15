В губернии отметили международный День семьи

В среду, 15 мая, в Самарской области отметили международный День семьи. На торжество в филармонии собралось более 1000 человек — многодетные семьи, кавалеры ордена "Родительская слава", пары, воспитавшие по нескольку приемных детей, молодожены.

Собравшихся поприветствовал губернатор области Дмитрий Азаров. "Крепкая дружная семья — всегда есть и будет основой сильного государства и общества, хранительницей духовных, национальных и культурных традиций", — подчеркнул глава региона. Он отметил, что благополучию семей, их социальной поддержке уделяется особое внимание. На территории области выплачивается 29 видов пособий, доплат и компенсаций, получателями которых является около 100 тысяч семей. На эти цели только в 2019 году предусмотрено более 8 млрд рублей.

Дополнительным подспорьем является и система социальных контрактов. Она действует с 2010 года и позволяет нуждающимся семьям получить выплаты на развитие собственного бизнеса. Услугой воспользовались уже более 12 тысяч семей. "Эти вливания позволяют не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и обеспечить достойный уровень жизни в будущем", — отметил Дмитрий Азаров.

На укрепление института семьи направлены нацпроекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", программа "Десятилетие детства". "Мы продолжим поддерживать многодетных родителей, создавать равные возможности для развития детей. Чем больше будет дружных счастливых, благополучных семей, тем крепче будет страна", — подчеркнул глава региона.

Решение завести третьего и последующих детей принимают все больше жителей губернии. За последние 8 лет число многодетных семей в регионе увеличилось вдвое. "Главное — не бойтесь. У нас уже шестеро детишек: и с каждым новым ребенком мы все сильнее чувствуем заботу государства", — обратилась к собравшимся жительница Нефтегорска Елена Назарова. Вместе с мужем Наилом она получила благодарность Главы региона. Всего грамотами и благодарностями было награждено 8 семей.

Родители признаются, что самая главная награда — счастливые глаза их детей. "У нас нет трудностей, есть семья", — рассказывает жительница Чапаевска Наталия Назаренко. С мужем Сергеем они воспитывают пятерых ребят, четверо из которых приемные. "Все получилось само собой. Сначала появился пятимесячный Толик, потом его сестренка Лиза, потом взяли Витюшу. Последней пришла Катя, ребенок-инвалид", — говорит Наталья.

Вместе с Сергеем они боролись за здоровье каждого малыша: переживали, не спали ночей, ходили по врачам и в итоге вернули ребят к полноценной жизни. "Это только благодаря любви. Сейчас мы все мы заботимся о нашей Катюшке. Она никого не затрудняет и не раздражает, наоборот — дает почувствовать, что мы настоящая семья", — говорит Наталия. В сентябре Назаренко вновь ждет пополнение: семья примет еще одну девочку до 3-х лет.

У семьи Юлиных двойной праздник. 16 мая Валерий и Светлана отметят 31 год совместной жизни. За это время супруги успели воспитать двух родных детей и продолжают растить пятеро приемных. Старший из них, Алексей, уже обзавелся своей семьей. "На третий день Леша собрал нас и говорит: "Мне вам нужно кое-что сказать. Можно я вас папой и мамой звать буду?", — вспоминает Валерий. Вместе с детьми он ездит на охоту и рыбалку, старается чаще бывать на природе. "Главное — это прислушиваться друг к другу, больше уступать, проявлять заботу и уважением", — делится секретом семейной жизни Светлана.

Светлана и Валерий Нефедовы — уроженцы села Большая Константиновка Кошкинского района. "С будущим мужем мы жили на одной улице. Когда поженились, переехали в большой дом, прожили пять лет и поняли: без детей в нем слишком тихо и пусто. Нужно, чтобы кто-то бегал, смеялся, наполнял эти стены радостью. Собрались на большом семейном совете с бабушками и дедушками, и приняли решение", — говорит Светлана. Один за другим в их жизни появились восемь приемных детишек.

"Старшие Надя и Егор живут со своими семьями в Кошках, средние Евгений и Марина учатся и работают в Самаре. А младшие пока с нами", — рассказывает Светлана. Сестренки Лиза и Милана Нефедовы чувствуют себя частью большой семьи. "Нам очень нравится наш дом. Там всегда много народу: братья, сестры, родители. Мы постоянно помогаем друг другу, вместе отмечаем праздники", — рассказывают девочки.

Еще три семьи по решению губернатора получили сертификаты на улучшение жилищных условий. У Тимура и Любови Вальковых из Октябрьска 6 мальчиков и 2 девочки. "Сначала мечтали о двоих. Потом Тимур говорит: четверо. Потом уже я решила: шесть. А теперь думаем, как Бог даст…", — рассказывает многодетная мама.

До недавнего времени им приходилось ютиться в маленьком частном доме. Теперь благодаря средствам областного бюджета супруги подыскивают более просторное жилье.

Также выплаты получили две семьи из Тольятти. Татьяна Ванчикова и Юлия Перцева — родные сестры и многодетные матери. Так получилось, что из-за пожара они с домочадцами лишились крова. "Мы искренне благодарим всех, кто не оставил без внимания нашу беду", — сказала Татьяна Ванчикова. "Это три семьи, решение по которым было принято за последние две недели. В дальнейшим мы продолжим обеспечивать многодетных жильем, как на системной основе, так и за счет индивидуальных решений", — подчеркнул Дмитрий Азаров.