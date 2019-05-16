От концепции к феномену: самарские студенты сразятся в хореографическом батле

Сегодня, 16 мая, вечером в стенах ДК Самарского университета пройдет хореографический конкурс "Феномен". Это шанс проявить себя для студентов, которые занимаются танцами.

Конкурс "Феномен" совершенно уникален для Самарской области. "Проект появился на летней выездной школе социально-гуманитарного института, - рассказывает создатель проекта, студентка четвертого курса Екатерина Порскова. - Идея родилась еще на втором курсе, а на третьем я впервые реализовала этот проект. Все прошло очень быстро и без проблем, так как у меня уже была своя команда. Подали заявку от университета, по приезде распределили обязанности и начали творить. И вот уже второй год мы проводим конкурс, где соревнуются и доказывают свое первенство молодые хореографические коллективы Самары".

Студенты покажут лучшие номера на отчетном гала-концерте 16 мая в 19:00 в ДК Самарского университета по адресу Московское шоссе, 34а.

В жюри будет присутствовать Александр Степаненко, известный в Самаре как "Саныч" - директор школы танцев GHETTO HIP-HOP SCHOOL, участник огромного количества танцевальных телепроектов. Вместе с ним оценивать участников будет Полина Чернякова - директор и преподаватель танцевальной студии Black&White, организатор большого числа мастер-классов с иностранными танцорами, мероприятий, в том числе USG Guest Weekend. Также в жюри будет присутствовать режиссер-хореограф пластического театра "Титры", руководитель студии современного танца "Субтитры" Любовь Титенко.