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Культура

От концепции к феномену: самарские студенты сразятся в хореографическом батле

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 16 мая, вечером в стенах ДК Самарского университета пройдет хореографический конкурс "Феномен". Это шанс проявить себя для студентов, которые занимаются танцами.

Фото: ФОТО АВТОРА

Конкурс "Феномен" совершенно уникален для Самарской области. "Проект появился на летней выездной школе социально-гуманитарного института, - рассказывает создатель проекта, студентка четвертого курса Екатерина Порскова. - Идея родилась еще на втором курсе, а на третьем я впервые реализовала этот проект. Все прошло очень быстро и без проблем, так как у меня уже была своя команда. Подали заявку от университета, по приезде распределили обязанности и начали творить. И вот уже второй год мы проводим конкурс, где соревнуются и доказывают свое первенство молодые хореографические коллективы Самары".

Студенты покажут лучшие номера на отчетном гала-концерте 16 мая в 19:00 в ДК Самарского университета по адресу Московское шоссе, 34а.

В жюри будет присутствовать Александр Степаненко, известный в Самаре как "Саныч" - директор школы танцев GHETTO HIP-HOP SCHOOL, участник огромного количества танцевальных телепроектов. Вместе с ним оценивать участников будет Полина Чернякова - директор и преподаватель танцевальной студии Black&White, организатор большого числа мастер-классов с иностранными танцорами, мероприятий, в том числе USG Guest Weekend. Также в жюри будет присутствовать режиссер-хореограф пластического театра "Титры", руководитель студии современного танца "Субтитры" Любовь Титенко.

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