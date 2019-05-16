Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Самарской области в ближайшие сутки

С 19:00 16 мая до 7:00 17 мая в Самаре и в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. В пятницу, 17 мая, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 14...19°C. В субботу, 18 мая, ночью без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 4...9°C. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 12...17°C. В воскресенье, 19 мая, ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 4...1°C. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха 12...17°C. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82