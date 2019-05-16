Инженер-технолог из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Самары Александр Г. стал счастливым победителем 1252-го тиража государственной лотереи "Русское лото", выиграв 1 млн рублей.

Молодой человек случайно увидел в магазине лотерейные билеты и вытащил из пачки самый помятый.

"Мне показалось, что такой невзрачный билет должен принести удачу, и купил его. Позже заглянул в личный кабинет проверить результат розыгрыша, увидел сумму выигрыша и не смог уснуть", - смеется миллионер.

Мужчина планирует вложить выигранные деньги в покупку недвижимости. В планах - приобретение трехкомнатной квартиры в Самаре. Александр давно мечтает о большой семье, и квартира нужна соответствующая.

Победитель работает инженером-технологом в компании по производству строительных материалов и конструкций. При этом он всегда находит время для своих увлечений. Александр регулярно занимается в спортзале, летом много ездит на велосипеде, а зимой катается на сноуборде.