16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов В Самаре наблюдается динамика вакансий в производственной сфере Со свалки в Рождествено вывезли более 216 т мусора Возле "Самара Арены" ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований Возле самарского храма Кирилла и Мефодия остановили вырубку деревьев

Общество

Инженер-технолог из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 475
Версия для печати

Житель Самары Александр Г. стал счастливым победителем 1252-го тиража государственной лотереи "Русское лото", выиграв 1 млн рублей.

Молодой человек случайно увидел в магазине лотерейные билеты и вытащил из пачки самый помятый.

"Мне показалось, что такой невзрачный билет должен принести удачу, и купил его. Позже заглянул в личный кабинет проверить результат розыгрыша, увидел сумму выигрыша и не смог уснуть", - смеется миллионер.

Мужчина планирует вложить выигранные деньги в покупку недвижимости. В планах - приобретение трехкомнатной квартиры в Самаре. Александр давно мечтает о большой семье, и квартира нужна соответствующая.

Победитель работает инженером-технологом в компании по производству строительных материалов и конструкций. При этом он всегда находит время для своих увлечений. Александр регулярно занимается в спортзале, летом много ездит на велосипеде, а зимой катается на сноуборде.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2