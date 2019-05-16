Врио гендиректора ФКР оштрафовали за незаконное продление сроков подрядчику

Врио гендиректора "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" оштрафовали за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Ленинского района обнаружила, что 5 сентября 2017 г. ФКР заключил с ООО "Репер" договор на капремонт общего имущества в домах №№ 146 и 142/144а по ул. Фрунзе, являющихся объектами культурного наследия. Стоимость контракта составляла более 18 млн рублей.

Подрядчик должен был провести ремонт за 391 календарный день. Но дополнительным соглашением от 4 февраля 2019 г. срок выполнения работ в доме №142/144а по ул. Фрунзе необоснованно, по мнению прокуратуры, продлили до 15 февраля 2019 г. из-за непредставленной технической документации.

Прокурор района возбудил в отношении врио гендиректора "ФКР" административное дело по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ ("Изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, по соглашению сторон в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения").

Постановлением УФАС Самарской области от 14 мая должностное лицо привлекли к административной ответственности - штрафу 20 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.