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Общество

В Тольятти из-за строительства развязки на М-5 вводится временная схема движения транспорта

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти с 1 июня будет временно прекращено движение транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Нижегородской и до федеральной трассы М-5 Урал, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Временное прекращение движения связано с выполнением работ по строительству транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 Урал.

Движение транспорта будет осуществляться в объезд по временной объездной дороге и автомобильным дорогам общего пользования. Движение будет перекрыто до окончания строительства транспортной развязки.

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