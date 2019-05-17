В Тольятти из-за строительства развязки на М-5 вводится временная схема движения транспорта

В Тольятти с 1 июня будет временно прекращено движение транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Нижегородской и до федеральной трассы М-5 Урал, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Временное прекращение движения связано с выполнением работ по строительству транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 Урал.

Движение транспорта будет осуществляться в объезд по временной объездной дороге и автомобильным дорогам общего пользования. Движение будет перекрыто до окончания строительства транспортной развязки.