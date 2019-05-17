Малоимущим гражданам компенсируют затраты на покупку оборудования для ЦЭТ

В Самарской области продолжается подготовка к переходу на цифровое эфирное телевидение. Согласно постановлению областного правительства, гражданам, относящимся к социально незащищенным категориям населения, компенсируют затраты на приобретение оборудования для приема цифрового вещания (приставка стандарта DVB-T2, антенна).
Всего на эти цели в бюджете Самарской области запланировано почти 40 млн рублей.
Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с марта по ноябрь текущего года получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Выплата предоставляется за приобретенное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 оборудование однократно и не может превышать 1200 рублей.
Для получения компенсационной выплаты необходимо до 30.11.2019 г. обратиться в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту жительства или в отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):
- паспорт заявителя и СНИЛС,
- документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования,
- документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих то, что приобретенное оборудование поддерживает цифровой телевизионный стандарт DVB-T2.
Отключение аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года.
Уже сейчас 20 телеканалов первого и второго мультиплексов доступны для просмотра в цифровом качестве бесплатно.
Подключение любому пользователю можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник.
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения можно приобрести в магазинах электроники. В сельской местности приставки и антенны можно купить в 720 почтовых отделениях по социальной цене 990 рублей, причем есть возможность сделать это в рассрочку.
Полная информация о цифровом телевидении - на сайте смотрицифру.рф, по телефону круглосуточной бесплатной "горячей линии" 88002202002.
Тем, кто затрудняется с подключением "цифры", помогут волонтеры. В Самарской области работает региональная "горячая линия" 88007076123 по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров для помощи в установке и настройке цифрового оборудования. Время работы: пн-чт с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), пт - с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).