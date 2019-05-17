Малоимущим гражданам компенсируют затраты на покупку оборудования для ЦЭТ

В Самарской области продолжается подготовка к переходу на цифровое эфирное телевидение. Согласно постановлению областного правительства, гражданам, относящимся к социально незащищенным категориям населения, компенсируют затраты на приобретение оборудования для приема цифрового вещания (приставка стандарта DVB-T2, антенна).

Всего на эти цели в бюджете Самарской области запланировано почти 40 млн рублей.

Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с марта по ноябрь текущего года получателями одной из следующих мер социальной поддержки:

- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Выплата предоставляется за приобретенное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 оборудование однократно и не может превышать 1200 рублей.

Для получения компенсационной выплаты необходимо до 30.11.2019 г. обратиться в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту жительства или в отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):

- паспорт заявителя и СНИЛС,

- документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования,

- документ, содержащий информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих то, что приобретенное оборудование поддерживает цифровой телевизионный стандарт DVB-T2.

Отключение аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года.