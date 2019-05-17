В день матча "Крылья Советов" - "Спартак" до стадиона пустят трамвай S5

В субботу, 18 мая, в 20:00, в день матча "Крылья Советов" - "Спартак", до стадиона "Самара Арена" поедет трамвай S5.

Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена") и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена").

Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 15:58 с интервалом 4-5 минут; от Барбошиной поляны до стадиона в 17:32 с интервалом две минуты. Во время матча трамваи по маршруту S5 ходить не будут.

До 17:00 будут работать трамвайные маршруты №11 А/с "Аврора" - Стадион "Самара Арена" и №12 ул. Кабельная - Стадион "Самара Арена".

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на общественном транспорте:

- на автобусе №295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

- на трамваях №№ 22, 24, 25 - до остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентской, далее - пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки "Ул. Алма-Атинская", на автобус №295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк", трамвай S5 до остановки "Стадион "Самара Арена";

- на автобусе №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее - пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки "Ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.

После матча дополнительно подадут автобусы. Посадка на автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будет с остановки "Алма-Атинская". Сесть на автобусы маршрута №50 можно будет в районе Северной парковки.

Посадка на трамваи S5 после окончания матча будет с обеих площадок остановки "Самара Арена". Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту Стадион "Самара Арена" - Ж/д вокзал - ул. Тухачевского.

Для приехавших на личном транспорте будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее - по ул. 2-й проезд.