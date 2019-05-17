22 мая будет запрещено движение транспорта по дублеру Московского шоссе

В связи с проведением финального матча Олимп Кубка России по футболу на стадионе "Самара Арена" 22 мая будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Запрет будет действовать с 15:00 до 23:00, а с 06:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.



