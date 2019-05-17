Корреспондент Волга Ньюс стал лауреатом конкурса "Правда и справедливость"

Корреспондент портала "Волга Ньюс" Мария Драпеза стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость", который проводит ОНФ. Участниками конкурса были более чем 2,5 тыс. журналистов региональных СМИ, а также блогеры из 85 субъектов РФ.

От Самарской области в конкурсе участвовали 69 человек, но лауреатами стали лишь семеро из них.

Корреспондент Волга Ньюс Мария Драпеза стала лауреатом в номинации "Наука" с материалом и сюжетом "Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон".

Лауреаты конкурса получили персональные премии, а также были приглашены к участию в работе Медиафорума ОНФ, который состоялся в Сочи с 14 по 16 мая. Там и прошла торжественная церемония награждения.

Награды победителям вручали сопредседатели центрального штаба ОНФ - гендиректор ГК "КамАЗ" Сергей Когогин, руководитель АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева. Лауреатами конкурса "Правда и справедливость" стали 303 человека.

Участие в пленарном заседании Медиафорума ОНФ принял президент России Владимир Путин. Он поблагодарил всех участников мероприятия за освещение актуальных вопросов, которые помогают решать проблемы граждан.