Самарские "Волонтеры Победы" стали первыми в федеральном рейтинге

Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" опубликовало рейтинг региональных отделений за I квартал 2019 года. Региональное отделение Самарской области набрало самые высокие баллы.

85 субъектов Российской Федерации были поделены на четыре группы по численности населения. Самарская область попала в первую группу, где были представлены регионы, в которых проживает более 2 млн человек. В группе также оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красноярский край, всего 22 субъекта РФ.

Работа региональных отделений ВОД "Волонтеры Победы" оценивалась по пяти основным блокам: реализация плана работы Движения, работа с активом, региональное развитие, информационная работа, бонусные показатели. Максимально можно было набрать 100 баллов. Работу регионального отделения Самарской области оценили на 94,74 балла, что стало самым высоким показателем среди всех регионов России. Второе место по количеству баллов получила Белгородская область из второй группы (от 1 до 2 млн жителей) - 92,18 балла, третье - Новгородская область из третьей группы (от 400 тыс. до 1 млн жителей) с результатом 90,96 балла.

В своей группе Самарское региональное отделение опередило Воронежскую область (66,71 балла) и Волгоградскую область (62,63 балла).

"Самарское региональное отделение ВОД "Волонтеры Победы" - наши надежные партнеры, которые активно развивают добровольчество в регионе. В течение всего года они помогают ветеранам и пожилым людям, проводят мероприятия для школьников, студентов в интересном интерактивном формате. Участвуют в крупных региональных событиях. Я поздравляю наших партнеров с заслуженной победой! Уверен, что и в дальнейшем наши совместные усилия будут давать положительные результаты для жителей Самарской области", - отметил руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.