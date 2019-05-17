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Общество

Синоптики предупреждают о заморозках в выходные

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью 19 и 20 мая в Самарской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-3°С, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 1...6°C, местами заморозки на поверхности почвы -0....-3°C. Днем сохранятся погодные условия и потеплеет до 12...17°C.

20 мая ночью будет малооблачно, без осадков. Ветер не изменит направление и будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Столбик термометра покажет те же значения, что и сутками ранее. Днем метеорологи прогнозируют переменную облачность без осадков и 12...17°C. 

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4º выше среднего многолетнего значения.

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