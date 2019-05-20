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Музыка Культура

Концерт Гуфа в Самаре перенесли из-за болезни рэпера

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 19 мая не состоялся запланированный концерт рэпера Гуфа в ресторане "Максимилианс".

Как сообщают организаторы в соцсетях, концерт отменили из-за болезни артиста. Выступление перенесли на 2 июня, купленные билеты действительны (18+).

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