Концерт Гуфа в Самаре перенесли из-за болезни рэпера

В Самаре 19 мая не состоялся запланированный концерт рэпера Гуфа в ресторане "Максимилианс".
Как сообщают организаторы в соцсетях, концерт отменили из-за болезни артиста. Выступление перенесли на 2 июня, купленные билеты действительны (18+).
В Самаре 19 мая не состоялся запланированный концерт рэпера Гуфа в ресторане "Максимилианс".
Как сообщают организаторы в соцсетях, концерт отменили из-за болезни артиста. Выступление перенесли на 2 июня, купленные билеты действительны (18+).
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