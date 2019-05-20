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Общество

К середине недели в регионе потеплеет до +21ºС

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К середине текущей недели в Самарской области станет теплее, существенных осадков не ожидается, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 20 мая, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 13…15ºС. К ночи похолодает до 1…6ºС.

Во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до 14…19ºС. Ночью будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-западный. Температура воздуха 3…8ºС.

В среду, 22 мая, в прогнозе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется до 16…21ºС.

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