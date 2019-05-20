Самарский завод "Теплант" может быть продан челябинской "Стройсистеме"

Самарский производитель сэндвич-панелей АО "Теплант" может перейти под контроль челябинского холдинга "Стройсистема", сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на источники.

"Теплант" занимается производством сэндвич-панелей, фасонных и декоративных элементов и защитных покрытий. Эксперты называют его одним из главных игроков рынка сэндвич-панелей не только Самарской области, но и России в целом.

В прошлом компания контролировалась бенефициаром "ВБМ-Групп" Андреем Ищуком. Однако в 2008 г. бизнесмен продал свой производственный актив кипрской компании Tabellion Limited, подконтрольной британскому фонду Baring Vostok Capital Partners.

В последние годы АО "Теплант" генерировало убытки. В 2017 г. они составили порядка 50 млн рублей. В 2019 г. в адрес предприятия начали массово поступать иски от контрагентов, в том числе с требованиями признать компанию банкротом.

Собственник завода помочь ему уже был не в состоянии, так как сам испытывал серьезные проблемы. Основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви на данный момент арестован в Москве по обвинению в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. через подконтрольное ему "Первое коллекторское бюро".

По данным источников "Самарского обозрения", собственником "Теплант" или уже стал, или может стать в ближайшее время ПАО "ЧЗПСН-Стройсистема" из Челябинска, входящее в холдинг АО "Стройсистема".

Бенефициаром предприятия и его генеральным директором является депутат законодательного собрания Челябинской области Игорь Свеженцев. Холдинг занимается производством металлоконструкций, металлочерепицы, профнастила, сэндвич-панелей, быстровозводимых зданий, блок-контейнеров и т.д.

Источники издания уверяют, что сделка вряд ли будет носить денежный характер. Более вероятно, что челябинцы просто заберут актив вместе с обязательствами по обслуживанию и закрытию его кредиторки. При этом формально собственник "Тепланта" не поменяется - речь идет лишь о смене владельца его хозяина, офшора "Табеллион".

На АО "Теплант" от комментариев отказались. В ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" человек, представившийся директором, отметил, что никаких активов предприятие в последнее время не покупало и о сделке по АО "Теплант" он слышит впервые. В Baring Vostok Capital Partners на запрос "СО" отвечать не стали.

В официальной отчетности перемены пока никак не зафиксированы.

Стоимость актива эксперты оценить затрудняются. С учетом проблем, которые сопровождают предприятие, они предполагают, что "Теплант" может стоить в диапазоне от 450 млн руб. до 1,5 млрд рублей.

"Стройсистема" уже работает в Самаре - на площадке бывшего АО "СЗ "Электрощит-Стройиндустрия", так же, как и "Теплант", занимавшегося производством сэндвич-панелей и профнастила. Предприятие просуществовало до 2015 г., а затем реорганизовалось в форме присоединения к АО "Электрощит".

На данный момент на сайте ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" фигурирует информация, что предприятие дислоцируется в Самаре на площадке "Электрощита". А сам "ЧЗПСН-Профнастил" публикует вакансии, указывая, что требуются работники на "Электрощит-Стройиндустрию".

Когда именно и на каких условиях площадка "ЭС" перешла под контроль холдинга Свеженцева, не вполне понятно. В ПАО "ЧЗПСН-Стройсистема" уверяют, что холдинг там "работал всегда". Между тем осведомленные источники "СО" говорят, что челябинцы выкупили производственные мощности "Стройиндустрии", арендуя площадку у бывших собственников предприятия.