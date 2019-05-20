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Общество

В регионе изъяли более 1 тыс. литров незаконной алкогольной продукции

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники департамента лицензирования и государственного контроля областного министерства промышленности и торговли проверили несколько торговых объектов Самары и Тольятти на наличие контрафактной алкогольной продукции. Поводом послужили обращения граждан на телефоны "горячей линии".

Так, в одном из торговых павильонов, расположенных в поселке Козелки, специалисты министерства изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию (общий объем 22,55 л) и шесть кег пива (общий объем 372 л).

В другой торговой точке, также расположенной в Красноглинском районе областного центра, была обнаружена алкогольная продукция (общий объем 75 л), на которую отсутствовала разрешительная документация. 

Больше всего незаконной алкогольной продукции было изъято в одном из тольяттинских баров, расположенных на ул. Фрунзе. Владельцы заведения не смогли предоставить соответствующие документы на 19 кег с пивом (общим объемом 790 литров).

Материалы проверок будут направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности. Изъятая продукция в настоящее время находится на хранении и ждет решения суда об утилизации.

Граждане могут сообщить о фактах незаконной продажи алкогольной продукции, в том числе в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение, по телефонам "горячей линии": 2000-123 (круглосуточный), (846) 337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92.

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