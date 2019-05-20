Возле "Самара Арены" ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований

В связи с проведением спортивных соревнований на территории Самары временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Данная мера действует с 08:00 до 16:00 22 мая, 23 мая, 24 мая из-за соревнований по велосипедному спорту на следующих участках:

по ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

по Проезду №2;

по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 16:00 22 мая, 23 мая, 24 мая будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, в субботу, 25 мая, в областной столице пройдут чемпионат Самарской области (дуатлон) по триатлону и первенство Самарской области (дуатлон) по триатлону. В связи с данными мероприятиями с 06:00 до 14:00 25 мая будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 1 км;

по ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору.

Также на вышеуказанных участках улиц с 00:00 до 14:00 25 мая будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.