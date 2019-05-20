В Самаре наблюдается динамика вакансий в производственной сфере

В регионе все больше людей идут работать на производство - рабочие и инженерные специальности постепенно возвращают себе популярность, сообщают аналитики HeadHunter.

Сейчас в Самарской области сфера производства занимает третье место по количеству вакансий. На нее приходится 9% предложений от всего рынка труда нашего региона. В лидерах - Самара и Тольятти.

В целом по области конкуренция в сфере производства ниже, чем среднее значение по рынку, - на одну вакансию здесь приходится в среднем четыре активных резюме. Для соискателей это очень умеренный уровень конкуренции, а для работодателей - даже сигнал небольшого дефицита.

"Типичный соискатель в производственной сфере - мужчина (женщин всего 22%). Половина соискателей в возрасте 26-35 лет и с опытом работы от трех до шести лет. При этом соискатель из сферы производства, несмотря на довольно низкую конкуренцию, чувствует себя не очень уверенно. Кандидаты оценивают свое положение на рынке труда как умеренно негативное - эта тенденция сохраняется в последние несколько лет. Объясняется это тем, что работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, в то время как далеко не все соискатели соответствуют ожиданиям", - прокомментировали в пресс-службе HeadHunter Поволжье.

Сейчас в Самаре среднее предложение для работников производственной сферы - 35 тыс. рублей. В Тольятти чуть ниже - 31 тыс. рублей. Ожидают соискатели Самары в среднем 40 тыс. руб., Тольятти - 35 тыс. рублей.

По результатам опроса, 44% работников производственной сферы согласны снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Более половины респондентов готовы рассматривать варианты подработки помимо основной работы.