Самарские заключенные будут делать для города скамейки, газонные ограждения, урны

Самарская ИК-5 начала поставлять для муниципальных нужд скамьи, газонные ограждения, урны, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области. Новое производство организовано в рамках государственного контракта между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.

В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие места для осужденных и получены денежные средства. Малые архитектурные формы уже поставляются для нужд Куйбышевского района Самары.

Примечательно, что в УИС региона есть и другие колонии, производящие товары для нужд муниципалитета. Так, ИК-6 поставляет оборудование для детских площадок, павильоны для общественного транспорта, а ИК-10 - бетонные блоки, тротуарную плитку.