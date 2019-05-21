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Общество

Самарские заключенные будут делать для города скамейки, газонные ограждения, урны

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская ИК-5 начала поставлять для муниципальных нужд скамьи, газонные ограждения, урны, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области. Новое производство организовано в рамках государственного контракта между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.

Фото: УФСИН России по Самарской области

В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие места для осужденных и получены денежные средства. Малые архитектурные формы уже поставляются для нужд Куйбышевского района Самары.

Примечательно, что в УИС региона есть и другие колонии, производящие товары для нужд муниципалитета. Так, ИК-6 поставляет оборудование для детских площадок, павильоны для общественного транспорта, а ИК-10 - бетонные блоки, тротуарную плитку.

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