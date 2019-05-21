16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали злоумышленника, пытавшегося повторно слить мазут у НФС-1 К Самаре подготовят восемь пляжей -2,8°С: в регионе зафиксирована рекордно низкая температура "Волгарю" добавили автобусов №80 Самарские заключенные будут делать для города скамейки, газонные ограждения, урны

Общество

"Волгарю" добавили автобусов №80

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 587
Версия для печати

В целях улучшения качества транспортного обслуживания микрорайона Волгарь с 20 мая до трех единиц увеличено количество автобусов, работающих на маршруте №80 "Мкр. Волгарь - пл. Революции", сообщает департамент транспорта Самары.

Таким образом, по информации ведомства, плановые интервалы в будние дни сокращены с 60 до 20 минут, в выходные дни - до 30 минут. В обеденное время интервал составляет также от 20 до 30 минут вместо 120 минут ранее.

Начало движения от остановки общественного транспорта "с\з "Волгарь" в 06:20, последний рейс от остановки общественного транспорта "с\з "Волгарь" в 21:20.

Начало движения от остановки общественного транспорта "Пл. Революции" в 06:40, последний рейс от остановки общественного транспорта "Пл. Революции" в 21:30.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

В самарском сквере "Родина" прошла монстрация

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2