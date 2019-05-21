"Волгарю" добавили автобусов №80

В целях улучшения качества транспортного обслуживания микрорайона Волгарь с 20 мая до трех единиц увеличено количество автобусов, работающих на маршруте №80 "Мкр. Волгарь - пл. Революции", сообщает департамент транспорта Самары.

Таким образом, по информации ведомства, плановые интервалы в будние дни сокращены с 60 до 20 минут, в выходные дни - до 30 минут. В обеденное время интервал составляет также от 20 до 30 минут вместо 120 минут ранее.

Начало движения от остановки общественного транспорта "с\з "Волгарь" в 06:20, последний рейс от остановки общественного транспорта "с\з "Волгарь" в 21:20.

Начало движения от остановки общественного транспорта "Пл. Революции" в 06:40, последний рейс от остановки общественного транспорта "Пл. Революции" в 21:30.