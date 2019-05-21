В Сызрани произошел крупный пожар на складе с краской и утеплителем

Во вторник, 21 мая, около 11:34, начался пожар на ул. Мира, 1, на складе с краской и утеплителем, в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, огонь охватил 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В тушении принимали участие 59 человек, которые использовали 18 единиц техники. В 12:03 объявлена локализация, а в 12:26 — ликвидация пожара.

В ГУ МЧС России по Самарской области подчеркнули, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.