Х юбилейный Всероссийский сельский сабантуй пройдет в Самарской области

29 июня село Камышла станет центром национального праздника - Х Всероссийского сельского сабантуя. В нем примут участие десятки тысяч человек из более чем 30 регионов РФ.

Среди почетных гостей - первые лица правительства Самарской области и Республики Татарстан, руководители и представители региональных структурных подразделений, представители бизнеса, председатели и активисты общественных организаций различного уровня, СМИ и т.д.

Всероссийский сельский сабантуй проводится по инициативе Всемирного конгресса татар, при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Первый Всероссийский сельский сабантуй проходил в 2010 году в с. Алькино Самарской области. Последующие всероссийские праздники прошли в с. Шыгырдан (Чувашия), д. Дубровка (Челябинская область), с. Барда (Пермский край), с. Малые Чапурники (Волгоградская область), Татарская Каргала (Оренбургская область), д. Старая Кулатка (Ульяновская область), д. Средняя Елюзань (Пензенская область) и с. Альменево (Курганская область).

В 2019 году юбилейный Всероссийский сельский сабантуй решено провести на Камышлинской земле, где на протяжении сотен лет сохраняются культура, язык, традиции и обычаи татарского народа.

Ключевыми элементами праздника будут соревнования по национальной борьбе корэш, в которых примут участие лучшие батыры России, конные скачки, народные игры и конкурсы. На спортивных площадках все желающие смогут испытать себя в других национальных состязаниях.

Украшением Сабантуя станут красочные шатры сельских подворий. Свои презентационные площадки развернут представители Самарской области и Республики Татарстан - ее представит Кукморский муниципальный район. На площадках будут также представлены экспозиции традиционных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, наглядно демонстрирующих национальные и культурные традиции. Для участников и гостей народного праздника будет организована интересная концертная программа.