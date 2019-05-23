Рабочая неделя в регионе завершится дождями и грозами

До конца рабочей недели в Самарской области прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы, сообщает "Приволжское УГМС".

Так, в четверг, 23 мая, днем в регионе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23…25 градусов. Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 9…14 градусов.

В пятницу, 24 мая, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 14…19 градусов. Ночью существенных осадков не ожидается. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 3…8 градусов.

Днем в субботу, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 14…19 градусов.