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Общество

Рабочая неделя в регионе завершится дождями и грозами

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца рабочей недели в Самарской области прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы, сообщает "Приволжское УГМС".

Так, в четверг, 23 мая, днем в регионе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23…25 градусов. Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 9…14 градусов.

В пятницу, 24 мая, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 14…19 градусов. Ночью существенных осадков не ожидается. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 3…8 градусов. 

Днем в субботу, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 14…19 градусов.

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