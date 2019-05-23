На заводе "Мягкая кровля" введена в строй третья газовая печь для подогрева сырья

Вопросы экологической безопасности стоят в ряду одних из самых приоритетных на заводе "Мягкая кровля", который шаг за шагом осуществляет комплексную модернизацию производства.

Производство современных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов широко востребовано. Работая над совершенствованием линейки своей продукции предприятие постоянно внедряет новые технологии, повышающие ее качество и снижающие техногенную нагрузку на окружающую среду. С 2012 года завод инвестировал в совершенствование технологических процессов более 30 млн рублей.

Внедрение нового энергосберегающего оборудования с техническими характеристиками, отвечающими требованиям экологической безопасности производства, происходит поэтапно в каждом цехе. С 2016 года завод начал постепенную замену старого оборудования на газовые печи. Два года назад на предприятии завершилась установка двух газовых печей для подогрева сырья. Примерно год назад введены новые печи дожига отходов окисления битума. Теперь заработала еще одна, третья, газовая печь для подогрева сырья.

"Работа по старой технологии хотя и соответствовала нормам, приводила к значительным выбросам в атмосферу вредных веществ. И руководством завода было принято решение заменить устаревшую технологию, которая к тому же была экономически невыгодной, на печи, работающие на природном газе", — сказал главный инженер завода "Мягкая кровля" Артем Моисеев.

Внимание к вопросам экологической безопасности производства касается не только снижения выбросов в атмосферу продуктов горения, но и экономии природных ресурсов — воды и электроэнергии. Масштабная программа модернизации мощностей рассчитана до 2022 года, и ее реализация коснется всех производственных цехов. Ввод нового оборудования и дополнительного оснащения открывает новые возможности для выпуска востребованных гидро- и шумоизоляционных материалов. Одна из последних новинок заводской линейки — новый шумоизоляционный рулонный материал "TихоRoom" — уже прошла испытания в Научно-исследовательском институте строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук и получила сертификат пожарной безопасности. Материал рекомендован к использованию в зданиях различного назначения.

Артем Моисеев, главный инженер завода "Мягкая кровля":

— Работа по старой технологии хотя и соответствовала нормам, приводила к значительным выбросам в атмосферу вредных веществ. И руководством завода было принято решение заменить устаревшую технологию, которая к тому же была экономически невыгодной, на печи, работающие на природном газе.