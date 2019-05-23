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Общество

Основатель Tilda Publishing: "На "Дизайн-выходных" расскажу, как сделать окружающий мир чуть лучше"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшую субботу, 25 мая, в Самаре пройдут "Дизайн-выходные" - мероприятие, участие в котором примут сотни дизайнеров и арт-директоров из России и ближнего зарубежья.

В их числе - основатель Tilda Publishing Никита Обухов, который планирует рассказать о применении знаний дизайнера в реальном мире.

"По моему наблюдению, сейчас многие дизайнеры имеют большой запас знаний и практик, но мало их применяют для "реальных" проектов: например, обустройство местного сквера, детской площадки или старт нового бизнеса. Мне кажется, что общество много теряет, когда дизайнеры почти не участвуют в жизни общества. Эта лекция о том, как сделать окружающий мир чуть лучше", - говорит Никита Обухов.

По его словам, он сам недавно столкнулся с тем, что рядом с его домом на месте пустыря начали создавать сквер, и "втянулся" в этот проект просто как местный житель.

"Все оказалось очень просто. На мой взгляд, очень важно, чтобы люди участвовали в таких проектах - ведь все это делается для них же, и они лучше, чем кто-либо, знают контекст. Дизайнеры же зачастую, даже если переживают и радеют за такие проекты, редко проявляют инициативу, думая, что от них ничего не зависит. Я хочу рассказать, что это не так и что их  знания очень пригодились бы", - объясняет Никита Обухов.

О самих же "Дизайн-выходных" и том, чем они интересны лично для него, он отзывается очень тепло. "Мне нравится в этом мероприятии в первую очередь то, что оно самоуправляемое и не коммерческое. Помимо прочего, это возможность увидеться с людьми, с которыми в обычной жизни зачастую не удается встретиться, это своеобразное комьюнити", - говорит Никита Обухов.

Напомним, "Дизайн-выходные" проходят в формате двухдневных открытых конференций. За семь лет существования проекта прошло уже 30 мероприятий в 22 городах России, в которых участвовало более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 15 тыс. слушателей.

Как подчеркивают организаторы мероприятия, "Дизайн-выходные" - принципиально некоммерческий проект. Таким образом, слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. "Основные принципы проекта - открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом", - поясняют организаторы.

В качестве спикеров на "Дизайн-выходные" в Самаре заявлено уже около 30 человек - это ведущие специалисты в сферах дизайна и урбанистики. В частности, сооснователь "Дизайн-выходных" и создатель сайтов президента и правительства РФ Артем Геллер расскажет о миссии по созданию единой дизайн-системы для электронных ресурсов страны.

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