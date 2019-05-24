В Самаре пройдет фестиваль "Денис Мацуев и друзья"

С 3 по 5 июня на нескольких площадках в Самаре пройдет I Международный фестиваль "Денис Мацуев и друзья".

"Программа фестиваля таит в себе сюрпризы и приятные встречи, которые подготовил Денис Мацуев для самарской публики", — интригуют организаторы.

В течение трех дней будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева и признанных мастеров мирового уровня. Фестиваль также познакомит слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов.

Открытие фестиваля состоится 3 июня на сцене самарской филармонии. Денис Мацуев выступит с Академическим симфоническим оркестром самарской филармонии под управлением главного дирижера, Народного артиста России Михаила Щербакова.

В программе Концерт № 4 для фортепиано с оркестром и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова. В концерте также примут участие юные талантливые музыканты Александра Конунова (скрипка, И. Брамс, концерт для скрипки с оркестром) и Александра Довгань (фортепиано, Ф. Мендельсон, Концерт для фортепиано с оркестром).

4 июня в филармонии пройдет сольный концерт Дениса Мацуева. Он исполнит Сонату для фортепиано до мажор № 3 Бетховена, Вариации на тему Корелли для фортепиано Рахманинова, "Размышление" и Большую сонату для фортепиано Чайковского.

5 июня фестиваль переместится в Самарский академический театр оперы и балета, где будет представлена программа "И классика, и джаз" с участием Дениса Мацуева, Шенда Рул (вокал), Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные) и победителей ТВ-конкурса "Синяя птица".