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Общество

Ночью в Самарскую область придут заморозки

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ночью на 25 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Заморозки -0,-2 °С будут местами в воздухе и на поверхности почвы.

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