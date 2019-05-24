Ночью в Самарскую область придут заморозки

В Самарской области ночью на 25 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Заморозки -0,-2 °С будут местами в воздухе и на поверхности почвы.
В Самарской области ночью на 25 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Заморозки -0,-2 °С будут местами в воздухе и на поверхности почвы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.