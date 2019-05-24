Почту уличили в использовании без необходимого разрешения здания в с. Старая Чесноковка

Прокуратура Исаклинского района во время проверки обнаружила, что в с. Старая Чесноковка филиал ФГУП "Почта России" расположен в нежилом здании бывшего сельхозпредприятия, находящемся в государственной собственности. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Федеральным имуществом, находящимся на территории региона, распоряжается Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Но вопреки требованиям ст. 608 Гражданского кодекса РФ "Почта России" использовала здание без разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Из-за этого прокуратура района внесла представление в адрес руководителя территориального отделения УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России". Кроме того, в отношении замдиректора по имущественным вопросам филиала возбудили административное дело по ч. 2 ст. 724 КоАП РФ, которое направлено мировому судье.