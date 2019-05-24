16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С июля тарифы на газ могут увеличиться на 8-10 копеек В Самаре впервые проходит региональный этап международного фестиваля "Робофинист" Ночью в Самарскую область придут заморозки В Самаре на месте снесенных гаражей хотят устраивать стоянки Основатель Tilda Publishing: "На "Дизайн-выходных" расскажу, как сделать окружающий мир чуть лучше"

Общество

Почту уличили в использовании без необходимого разрешения здания в с. Старая Чесноковка

ИСАКЛЫ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати

Прокуратура Исаклинского района во время проверки обнаружила, что в с. Старая Чесноковка филиал ФГУП "Почта России" расположен в нежилом здании бывшего сельхозпредприятия, находящемся в государственной собственности. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Федеральным имуществом, находящимся на территории региона, распоряжается Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Но вопреки требованиям ст. 608 Гражданского кодекса РФ "Почта России" использовала здание без разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Из-за этого прокуратура района внесла представление в адрес руководителя территориального отделения УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России".

Кроме того, в отношении замдиректора по имущественным вопросам филиала возбудили административное дело по ч. 2 ст. 724 КоАП РФ, которое направлено мировому судье.

Гид потребителя

Фото на сайте

Открытие V Том Сойер Феста

Открытие V Том Сойер Феста

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

В Самаре прошла генеральная репетиция военного парада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2