Основатель "Tilda Publishing": "Дизайнер — это социальный клей"

Одним из спикеров в рамках "Дизайн-выходных" стал Никита Обухов с лекцией "Дизайн для реального мира". Основатель конструктора сайтов "Tilda Publishing" рассказал, как сделать дизайн полезным для горожан.

"Для меня дизайнер выполняет роль социального клея. Он как переводчик между заказчиком и индустрией дизайна. Его роль — знакомить разные миры и объяснять людям из этих сфер сложные для них вещи", — считает спикер.

По мнению Никиты Обухова, "Дизайн-выходные" — одно из немногих мероприятий, которое сделано классно и бесплатно. К сожалению, сегодня дизайнеры все реже участвуют в жизни общества, их чаще привлекает коммерция.

"Согласитесь, вам тоже не нравится окружающая вас среда. Живем мы плохо, но этого будто не замечают, об этом не говорят. Я знаю лишь нескольких урбанистов, дизайнеров, архитекторов, кто открыто рассказывает о городских проблемах: Илья Варламов, Артемий Лебедев, "Челябинский урбанист" Лев Владов и Свят Мурунов", — говорит Обухов.

По его словам, любую идею нужно уметь подать. Важно объяснить простым людям, почему вы как дизайнер решили сделать именно так, а не иначе. Например, необходимо рассказать, зачем в парке должно быть много зелени, обязательны пешеходная зона, парковка и лавочки. Спикер считает, что огромная проблема нашей страны — людям нужна помощь. Они просто не понимают, как может выглядеть городской парк не так, как сейчас. И в силах дизайнера помочь, расширить представления.

"Представим ситуацию: у государства есть деньги, подобраны проектировщики, но нет инициативных жителей. Активные горожане зачастую не знают, что могут быть участниками в проектировании детской площадки или арт-объекта. В любом городском проекте помимо депутатов и других представителей власти нужны инициативные жители, — утверждает основатель "Tilda Publishing". — Чтобы помочь жителям, дизайнер должен владеть несколькими навыками. Во-первых, уметь вести переговоры с властями и другими горожанами. Во-вторых, знать свою целевую аудиторию, владеть презентацией идеи. В-третьих, владеть скетчингом и фотошопом. И, конечно, быть в тренде, иметь чувство стиля".

Никита Обухов уверен, что сегодня практически в любом городе найдутся актуальные дизайнерские проблемы: неблагоустроенные скверы и парки, железные двери в подъездах, белые пластиковые окна в деревянных домах, странный цвет домов, выбор плитки, старая уличная мебель и отсутствие раздельного сбора мусора.