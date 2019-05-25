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Культура

Вячеслав Правдзинский: "Главное на "Дизайн-выходных" — сохранить формат общения между профессионалами"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25 мая проходят XXXI "Дизайн-выходные". Организатор мероприятия и исполнительный директор Центра развития дизайна и городской среды Удмуртской Республики Владимир Правдзинский считает, что такие мероприятия важны не только для столицы, но и для регионов.

Фото: Ксения Якурнова

"Не очень правильно, что лучшие люди в индустрии дизайна переезжают в Москву. Существует даже миф, что в небольших городах остаются только те, кого не взяли в столицу. Регионы при этом находятся в убытке. И "Дизайн-выходные" созданы для того, чтобы разрушить этот стереотип: мы стараемся развивать дизайн в регионах и столице на одном уровне. Тем более, что сильные команды есть во всех городах, и Самара не исключение", — считает эксперт.

Также Владимир отметил, что особенность "Дизайн-выходных" в том, что мероприятие полностью бесплатное. "Мы не ориентируемся на количество пришедших. Это может быть и 20 человек, как в небольшом городе, а может и 1,5 тыс., как в прошлом году в Самаре. Главное на "Дизайн-выходных" — сохранить формат общения между профессионалами. И мы стараемся сделать так, чтобы люди приходили к нам в гости и чувствовали себя комфортно".

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