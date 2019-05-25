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Культура

Сергей Андронов: "На "Дизайн-выходные" люди приезжают не за деньгами, а за интересом"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 мая, в Самаре проходит крупнейшее событие в области дизайна — "Дизайн-выходные". Около 28 спикеров со всей России приехали в отель "Lotte" для того, чтобы поделиться знаниями со специалистами из разных городов.

Фото: Ксения Якурнова

"Сегодня состоялось одно из самых масштабных мероприятий для дизайнеров нашей страны. Вот уже несколько лет фестиваль остается бесплатным как для участников, так и для спикеров. На "Дизайн-выходные" люди приезжают не за деньгами, а за интересом, — поделился дизайн-директор "Binary District" Сергей Андронов. — На мой взгляд, основные цели такого мероприятия — вовлечь общество в тему дизайна и углубить знание тех людей, которые работают в этой сфере не первый год. "Дизайн-выходные" подходят для всех!"

Гид потребителя

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