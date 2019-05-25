Сергей Андронов: "На "Дизайн-выходные" люди приезжают не за деньгами, а за интересом"

В субботу, 25 мая, в Самаре проходит крупнейшее событие в области дизайна — "Дизайн-выходные". Около 28 спикеров со всей России приехали в отель "Lotte" для того, чтобы поделиться знаниями со специалистами из разных городов.

"Сегодня состоялось одно из самых масштабных мероприятий для дизайнеров нашей страны. Вот уже несколько лет фестиваль остается бесплатным как для участников, так и для спикеров. На "Дизайн-выходные" люди приезжают не за деньгами, а за интересом, — поделился дизайн-директор "Binary District" Сергей Андронов. — На мой взгляд, основные цели такого мероприятия — вовлечь общество в тему дизайна и углубить знание тех людей, которые работают в этой сфере не первый год. "Дизайн-выходные" подходят для всех!"