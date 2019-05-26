Дизайн выходные: философия шрифта от Александры Корольковой

В субботу, 25 мая, на базе гостиница "Лотте" прошли дизайн-выходные 2019. С докладом "Характер шрифта — очевидный и не очевидный" выступила Александра Королькова, арт — директор компании "Paratype".

"Мы будем заниматься ликбезом"

У шрифта есть три функции. Основная — передача смысла. У нас есть сообщение, которые мы хотим донести до читателя. Чтобы не писать его ручкой на бумаге, нам придется его набрать.

Противоположный конец оси координат — привлечение внимания. У нас есть текст, но приоритетная задача — визуально зацепить читателя.

Промежуточный вариант — с помощью шрифта мы придаем тексту дополнительный смысл.

Видеть не значит читать. Как только мы видим буквы, мы перестаем их читать. Если ваши друзья обращают внимания на детали шрифта, вам нужно переписать текст заново. Шрифт не должен привлекать лишнего внимания.

У шрифтового дизайна есть три стороны. Первая — параметры. Дизайнер держит в голове систему координат. Он думает так: есть засечки — значит шрифт на бумаге. Засечки — короткий, обычно перпендикулярный штрих на конце буквы, с которого начинается и которым заканчивается основной штрих знака.

Еще одна мысль в голове дизайнера: есть высокий контраст — значит это не про мелкие кегли. Контраст шрифта — соотношение толщины вертикальных и горизонтальных штрихов в букве. То есть это соединительные элементы в букве. Так буква "Н" состоит из двух вертикальных и одного горизонтального штриха. Кегль шрифта — это размер буквы. Стандартный кегль — 12 пунктов. Пункт равен 0,376 мм. Для сравнения: шрифт Times New Roman — это 18 пунктов. Поэтому если контраст высокий, кегль шрифта должен быть больше.

Совет: не выбирайте шрифт методом скроллинга. Когда мы листаем меню, мы видим шрифт на примере одной фразы. Чтобы сравнить два шрифта, напечатайте текст с каждым из них. Метод на глазок не всегда работает: можно не увидеть межбуквенное пространство. Как только напечатаете, увидите — текст разъезжается на 20%.

Вторая сторона — знаковый состав. Вы решили набрать слово шрифтом "Broadway" или "Algerian", но в нем нет русских букв. Было дело? Шрифтовых дизайнеров волнует, есть ли в шрифте поддержка кириллицы и насколько качественно она реализована. Можно ли использовать шрифты с нетрадиционной кириллицей? — Можно. Вот вам аналогия: можно носить сандалии с носками? — Можно. Вопрос — уместно ли это. Вы либо на подиуме, либо на даче.

Третья сторона — характер шрифта. Важно подобрать шрифт под задачу. Определитесь: это шрифт для сайта или печатное издание? Учитывайте требования к шрифту. Если создаете шрифт для газеты, вам нужно экономить место. Поэтому вы выбираете узкий шрифт. Обратите внимание на знаковый состав. Допустим, для дизайна упаковки вы используете казахский язык. Не во всех шрифтах он есть.

Характер шрифта зависит от параметров. Шрифт может быть открытым или закрытым, жирным или светлым, контрастным или неконтрастным. Засечки сделают шрифт консервативным. Чем выше контраст шрифта, тем он изящнее.

Характер шрифта зависит от исторического периода. Буква из Полуустава — отсылка к допетровской Руси. Готическая буква — отсылка к средним векам. Современная тенденция: в закрытый гротеск добавляется историческая деталь.

Люди читают лучше всего то, что они читают чаще всего. Нейтральный шрифт — шрифт, с которым люди постоянно работают. Есть два класса шрифтов: антиква и гротеск. Антиква — класс типографских наборных шрифтов, у которого есть засечки и контраст. Антиква используется в печати. Александра провела эксперимент. Зашла на сайт книжного магазина "Лабиринт" в раздел беллетристики. Выбрала 100 последних добавленных книг. 26 книг были набраны шрифтом Newton, класс антиква. Шрифт Petersburg на 2-м месте — 13 книг. И ITC Garamond занимает 3-е место — 8 книг.

У гротеска, наоборот, нет ни засечек, ни контраста. Пример гротеска вы можете увидеть в ваших смартфонах. В IPhone гротескный шрифт San Francisco, в Google — шрифт Roboto. До этого на экранах компьютеров мы видели шрифт Lucida — открытый гротеск. На ОС Windows стоял шрифт Verdana и Segoe UI — тоже открытые гротески. Открытый гротеск — тот, у которого буквы "а", "с", "е" не пытаются "закрыть пасть". Закрытый гротеск — шрифт, у которого остается маленькое расстояние между концевыми элементами. Сейчас тенденции изменились. Разрешение экрана увеличивается. Это позволяет использовать закрытые гротески. Если на экране с небольшим разрешением использовать закрытые гротески, буквы слипнутся.

Как сделать шрифт великим

Проблема современного дизайнера: шрифтов слишком много. Есть несколько групп шрифтов. Одна из них — шрифты, которые появились до цифрового набора, конец 70-х, начало 80-х. Это известные шрифты: Helvetica, Badoni. Helvetica — бывший шрифт Neue Haas Grotesk. После выпустили Helvetica Neue. Через 35 лет выходит Helvetica Now. Эти шрифты не исчезнут, потому что они обновляются. Через 20 лет выйдет новый шрифт Helvetica. Поэтому один из вариантов — работать над известными шрифтами. Но будьте аккуратнее. Дизайнер выпускает шрифт, например, Futura, и добавляет авторскую приставку. Тогда он обязан оплатить пошлину правообладателю.

Шрифты операционных систем — массовые шрифты. Это еще один способ сделать шрифт великим. Он должен быть встроен в ОС по умолчанию. Это шрифты: Areal, Times New Roman, Calibri — мы постоянно с ними работаем. От этих шрифтов нельзя убежать.

Системные или бесплатные шрифты

Александра Королькова сделала подборку системных или бесплатных шрифтов. Далее определила смысл, которые они транслируют.

Шрифт Roboto. "Это просто шрифт, на крутую типографику не претендую".

Шрифт Droid Sans. "Это просто шрифт, на типографику я вообще не претендую, но я дружелюбный".

Шрифт PT Sans. "Я умею пользоваться несистемными шрифтами, а этот дружелюбный и компактный".

Шрифт Times New Roman. "Я учусь в учебном заведении".

Шрифт Liberation Sans. "Я признаю только свободные шрифты, качество кириллицы меня не очень волнует".

Шрифт Input Sans. "Я люблю моноширинные шрифты и мне не жалко $5".

Шрифт PT Root UI. "Я люблю шрифты Apple, но я не имею права ими пользоваться".

Шрифт Helvetica Neue. "Я знаю Гельветику. Точка".

Шрифт PT Serif "Мне нужна современная антиква. Бесплатно".