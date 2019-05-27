Дети района "Кошелев" идут в детский сад с радостью

Отдать ребенка в детский сад в Самаре для многих семей непросто. Многодетная мама и предприниматель Елена Янчева сама столкнулась с этой проблемой и решила открыть в районе "Кошелев" частный детский сад-ясли "Планета детства".

"Это уже шестой филиал нашей сети, — говорит Елена Янчева. — Мы решились открыться именно в "Кошелеве", потому что здесь много молодых семей с маленькими детьми. Детский садик оказался востребованным: к нам с удовольствием идут детки, быстро адаптируются и чувствуют себя как дома".

Подробнее о том, как работает детский сад, в нашем видеосюжете специально к Международному дню защиты детей. Цель праздника — напомнить о защите прав ребенка и его потребности расти счастливым.