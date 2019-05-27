16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На текущей неделе в регионе установится ясная жаркая погода В Самаре прозвенел Последний звонок С июля тарифы на газ могут увеличиться на 8-10 копеек В Самаре впервые проходит региональный этап международного фестиваля "Робофинист" Ночью в Самарскую область придут заморозки

Общество

Дети района "Кошелев" идут в детский сад с радостью

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

Отдать ребенка в детский сад в Самаре для многих семей непросто. Многодетная мама и предприниматель Елена Янчева сама столкнулась с этой проблемой и решила открыть в районе "Кошелев" частный детский сад-ясли "Планета детства".

"Это уже шестой филиал нашей сети, — говорит Елена Янчева. — Мы решились открыться именно в "Кошелеве", потому что здесь много молодых семей с маленькими детьми. Детский садик оказался востребованным: к нам с удовольствием идут детки, быстро адаптируются и чувствуют себя как дома".

Подробнее о том, как работает детский сад, в нашем видеосюжете специально к Международному дню защиты детей. Цель праздника — напомнить о защите прав ребенка и его потребности расти счастливым.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел XXVI Фестиваль журналистики – "Пресса-2019"

В Самаре прошел XXVI Фестиваль журналистики – "Пресса-2019"

Открытие V Том Сойер Феста

Открытие V Том Сойер Феста

В Самаре прошел Парад Победы

В Самаре прошел Парад Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2