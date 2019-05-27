Самарский "Союз-2.1б" с "Фрегатом" со спутником "Глонасс-М" успешно стартовал с Плесецка

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени самарской ракеты "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Плесецк, сообщает ria.ru.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время — 9:32 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б", — сказали в ведомстве.

Выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов. Ракета стартовала с Плесецка в 9:23 мск.