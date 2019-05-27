В Тольятти отремонтируют 15 городских магистралей

В конце мая в Тольятти начнется ремонт автомобильных дорог. Замруководителя департамента дорожного хозяйства Тольятти Владимир Мамедов совместно с представителями общественности объехал несколько значимых участков дорог и рассказал о планируемых на них дорожных работах.

Первым участком стало Автозаводское шоссе. Эта шестиполосная дорога протяженностью порядка 2,5 км является одной из главных магистралей города, связывающих Автозаводский и Центральный районы между собой и обеспечивающих выезд из города на Обводную дорогу Тольятти и М-5 "Урал". Из-за высокого транспортного потока на дороге образовалась колейность.

В рамках ремонта на участке от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе будет произведена замена дорожного полотна, бортового камня, а также установлены технические средства организации дорожного движения. Ремонтные работы на проезжей части будут вестись в ночное время, чтобы не затруднять движение автомобильного транспорта.

Одним из знаковых событий в 2019 году для жителей города Тольятти станет строительство улицы Офицерской на участке от улицы Поляковой до Южного шоссе в целях сокращения дорог, работающих в режиме перегрузки. Появление нового "поперечника" предусмотрено проектом планировки города еще в советское время.

Дорога должна была стать из сквозных автодорог Автозаводского района с прямым выходом на Южное шоссе и Обводную г. Тольятти. В настоящее время один из отрезков Офицерской до сих пор имеет грунтовое покрытие.

"Здесь уже построено два новых квартала, в каждом живет по 15-20 тысяч человек. У людей нет подъезда к домам, нет возможности пройти на остановку. Проектом строительства в 2019–2021 гг. запланировано устройство четырехполосной дороги и дублеров для подъезда к домам, а также благоустройство и оснащение дороги техническими средствами безопасности дорожного движения", — говорит Владимир Мамедов.

Последней точкой объезда стал Ленинский проспект — одна из центральных улиц Автозаводского района Тольятти протяженностью порядка 3 км. В рамках контракта по обеспечению автомобильных дорог техническими средствами безопасности дорожного движения вблизи остановки "Школа № 50" запланирована установка 4-х транспортных и 4-х пешеходных светофоров.

"Дорога расположена между двумя кварталами № 3а и № 5. По обеим сторонам расположены образовательные учреждения — несколько школ и детских садов. С просьбами об установке здесь светофора неоднократно обращались жители этого района. Светофоры с кнопками вызова будут установлены до 1 сентября", — подчеркнул Владимир Мамедов.

Из 86 объектов, которые планируется оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения в 2019 году, 26 объектов находятся непосредственно вблизи образовательных учреждений. По словам Владимира Мамедова, эти объекты являются первоочередными, чтобы закончить работы к новому учебному году.

Жители и представители администрации Тольятти уверены, что установка дополнительных светофоров, перильных ограждений, устройство островков безопасности на широких городских трассах позволит значительно снизить количество ДТП.

"Часто бабушки и родители провожают детей в школу через дорогу на Ленинском проспекте. После установки светофора дорога станет безопасной и ее можно будет уверенно переходить", — рассказывает жительница Тольятти Юлия Устинова.





