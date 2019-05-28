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Суды Происшествия

Сызранец после ареста автомобиля погасил долг в 100 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Сызрани заключил договор с индивидуальным предпринимателем на предоставление бытовых услуг. Обязательства перед гражданином И. были исполнены в полном объеме, но оплачены им не были. Предприниматель обратился в суд с требованием вернуть ему положенные денежные средства. Служители Фемиды встали на его сторону и обязали гражданина И. выплатить мужчине 95,7 тысяч руб., сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

На основании предоставленного в отдел судебных приставов №2 г. Сызрани исполнительного документа, работниками Службы в отношении гражданина И. было возбуждено исполнительное производство. В адрес должника были направлены постановление о возбуждении и требование о явке на прием, которое мужчина проигнорировал.

В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту проживания гражданина И. Должника дома не оказалось. Опрос соседей позволил установить, что в данный момент он находится на работе. Выяснив, где трудится мужчина, судебные приставы отправились на место. Там должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, установлен срок для добровольного погашения задолженности и разъяснены последствия неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

По истечению срока для добровольного погашения задолженности, в ходе которого гражданин И. никаких попыток к оплате долга не предпринял, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 6,7 тыс. рублей. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а в отношении его имущества был вынесен запрет на регистрационные действия.

Помимо этого, работники Службы совершили повторный выход по месту жительства должника. Мужчине было вручено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также в отношении его автомобиля ВАЗ-21099 был составлен акт описи и ареста.

Перспектива стать не выездным в преддверии отпуска, а еще и остаться без машины, побудила гражданин И. погасить всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор. Всего мужчине пришлось заплатить 102 тыс. рублей.

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