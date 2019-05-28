Прокуратура добилась отмены незаконного отпуска заключенного Областной туберкулезной больницы

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона при проверке нашла нарушения в приказе врио начальника ФКЛПУ "Областная туберкулезная больница" УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 22 мая приказом врио начальника осужденному за убийство предоставили краткосрочный отпуск (шесть суток) с выездом за пределы учреждения.

По мнению прокуратуры, приказ издали с нарушением, так как у осужденного не было законных оснований на право выезда за пределы учреждения.

В результате прокуратура опротестовала приказ, и 24 мая осужденного досрочно вернули в места лишения свободы.